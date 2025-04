Depoimento de aluno com autismo emociona comunidade escolar do Tancredo Neves

No Dia Mundial de Conscientização do Autismo, comemorado em 2 de abril, a atitude de um aluno da Escola Estadual Tancredo Neves emocionou a equipe diretiva e demais integrantes do educandário.

João Lazzarotto Neto, aluno do 5º ano, escreveu um pequeno depoimento sobre sua vivência com o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e o apoio que recebeu da escola e do Conselho Tutelar para não desistir dos estudos.

“Sou autista e vou contar minha história.

Quando eu tinha 6 anos, o meu pai morreu.

Depois disso, tive problemas com minhas terapias, que foram bloqueadas. Fiquei muito mais propenso a crises e a outras dificuldades.

Com isso, comecei a faltar à escola.

Meu diretor, o Assis, disse assim: ‘O João já é nosso, não vamos perdê-lo’.

O Emir, conselheiro tutelar, foi até minha casa conversar comigo e, depois disso, nunca mais faltei. Só deixo de ir se chover muito ou em caso de emergência.

Aí eu melhorei, fiz amigos e depois tudo ficou bom. Agora estou feliz com minha família. Mensagem do dia: 'Sempre que houver coisas ruins, nunca desista, como eu nunca desisti.' Ass.: João Lazzarotto Neto"

— Isso aqueceu nossos corações por sabermos que ele não desistiu e por estarmos promovendo os desafios da inclusão — enfatizou o diretor Assis Ribas.

Em Alegrete, a APAE atende mais de 400 alunos matriculados, dos quais 267 possuem diagnóstico de TEA. Nas escolas, a inclusão ocorre de forma gradativa, com o apoio de grupos de Atendimento Educacional Especializado (AEE) e do grupo AMA, formado por voluntários que oferecem acolhimento e estímulos a crianças com autismo em salas do CEPAL.