Depoimento emocionado de mãe de gêmeos autistas marca a abertura da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência da APAE

A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla da APAE de Alegrete iniciou no dia 21, com uma solenidade realizada na quadra da Escola Paul Harris, trazendo como tema “Deficiência não define, oportunidade transforma. Inclua nossa voz.”

21 de agosto de 2025 Vera Soares Pedroso Alegrete, Destaque, Educação, Notícias, Política, Saúde, Turismo 0

A abertura das atividades, que seguem até o dia 28, contou com a presença da Prefeitura, servidores da APAE, voluntários, Conselho Tutelar e SAAIA.

A diretora da Escola Paul Harris, Cristian Nunes da Costa, recepcionou os participantes e agradeceu pelas parcerias que tornam a APAE de Alegrete uma referência em atendimento e inclusão na cidade e na região.

A secretária de Promoção e Desenvolvimento Social, Daniela Domingues, fez um discurso emocionado. Ela contou que sempre sonhou em ser mãe e, ao decidir ter filhos mais tarde, imaginava-os como seus “anjos”, seus “bonecos”. No entanto, ao receber o diagnóstico de autismo de seus filhos gêmeos, sentiu o peso do desespero. Foi na APAE de Alegrete que encontrou acolhimento e apoio, o que transformou a vida de toda a família.
“O trabalho da equipe daqui é extraordinário. Hoje, meus gêmeos são os meus amores, os bonecos com os quais tanto sonhei”, afirmou.

O vice-prefeito Luciano Belmonte destacou a importância da APAE de Alegrete e afirmou que o Executivo municipal está sempre atento para ajudar e buscar os apoios necessários para fortalecer esse trabalho de inclusão.

Após a abertura oficial, alunos da APAE e da EJA realizaram uma apresentação sob a coordenação da professora Elza Goulart.

Representando a Secretaria de Saúde, Vanda Dorneles ressaltou o significado da data:
“É uma honra estar aqui neste momento tão especial de abertura da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Este é um espaço de inclusão, respeito e valorização, que nos lembra que a deficiência não define ninguém, mas a oportunidade transforma. Quero parabenizar a APAE e todos os envolvidos pela organização, reafirmando o compromisso da saúde em caminhar junto, garantindo acolhimento, cuidado e apoio a cada família. Que esta semana seja de muito aprendizado, troca e união”.

Vanda ainda lembrou que, desde seu primeiro ato como vereadora, sempre manteve um olhar diferenciado para a instituição:
“Meu primeiro gesto no Legislativo foi a doação solidária para a APAE da Rede Vivo”.

