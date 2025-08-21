Depoimento emocionado de mãe de gêmeos autistas marca a abertura da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência da APAE

A abertura das atividades, que seguem até o dia 28, contou com a presença da Prefeitura, servidores da APAE, voluntários, Conselho Tutelar e SAAIA.

A diretora da Escola Paul Harris, Cristian Nunes da Costa, recepcionou os participantes e agradeceu pelas parcerias que tornam a APAE de Alegrete uma referência em atendimento e inclusão na cidade e na região.

A secretária de Promoção e Desenvolvimento Social, Daniela Domingues, fez um discurso emocionado. Ela contou que sempre sonhou em ser mãe e, ao decidir ter filhos mais tarde, imaginava-os como seus “anjos”, seus “bonecos”. No entanto, ao receber o diagnóstico de autismo de seus filhos gêmeos, sentiu o peso do desespero. Foi na APAE de Alegrete que encontrou acolhimento e apoio, o que transformou a vida de toda a família.

— “O trabalho da equipe daqui é extraordinário. Hoje, meus gêmeos são os meus amores, os bonecos com os quais tanto sonhei”, afirmou.

O vice-prefeito Luciano Belmonte destacou a importância da APAE de Alegrete e afirmou que o Executivo municipal está sempre atento para ajudar e buscar os apoios necessários para fortalecer esse trabalho de inclusão.

Após a abertura oficial, alunos da APAE e da EJA realizaram uma apresentação sob a coordenação da professora Elza Goulart.

Representando a Secretaria de Saúde, Vanda Dorneles ressaltou o significado da data:

— “É uma honra estar aqui neste momento tão especial de abertura da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Este é um espaço de inclusão, respeito e valorização, que nos lembra que a deficiência não define ninguém, mas a oportunidade transforma. Quero parabenizar a APAE e todos os envolvidos pela organização, reafirmando o compromisso da saúde em caminhar junto, garantindo acolhimento, cuidado e apoio a cada família. Que esta semana seja de muito aprendizado, troca e união”.

Vanda ainda lembrou que, desde seu primeiro ato como vereadora, sempre manteve um olhar diferenciado para a instituição:

— “Meu primeiro gesto no Legislativo foi a doação solidária para a APAE da Rede Vivo”.