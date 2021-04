Depois da pressão, servidores da SUSEPE são vacinados em Alegrete

Compartilhe















Na manhã desta terça feira(6), agentes da Susepe realizaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Estes foram os remanescentes deste lote que disponibilizou 185 imunizantes.

O administrador do Presídio Estadual de Alegrete, Cledir Pies, conversou com a reportagem sobre esse momento que é de muita gratidão aos profissionais da saúde que estão na linha de frente, a todos os que estão atuantes de forma incansável para que a população seja imunizada, destacando o trabalho da Secretaria de Saúde do Município, do Prefeito Márcio Amaral, do Judiciário( Juiz de Direito da VEC Rafael Echevarria Borba), Ministério Público(Promotora Criminal Daniela Fistarol), que estão sempre apoiando às causas relacionadas ao PEAL e também foram solidários quando da reivindicação para que os profissionais da segurança pública fossem vacinados. Esse grupo desta manhã está na ativa e foram os últimos vacinados.

Em março, uma reunião com Anabel Dichete, representante do Sindicato AMAPERGS que envolve os servidores penitenciários, o Juiz de Direito da VEC Rafael Echevarria Borba, a Promotora Criminal Daniela Fistarol, o diretor do Presídio Estadual de Alegrete Cledir Luis Pies, Flávio Ivan de Oliveira representando a Guarda Municipal e os vereadores Vagner Fan/MDB e Firminia Soares (Fuca)/PDT, Presidente da Câmara, teve por objetivo a tratativa para reivindicação dos imunizantes para estes profissionais que também estão diuturnamente na linha de frente. Posteriormente, um ofício foi entregue na Prefeitura Municipal de Alegrete e a última ação foi um sirenaço pacífico em frente ai Centro Administrativo.

A preocupação segundo alertou Anabel Dichete, agente penitenciária aposentada, atualmente diretora do Sindicato dos Servidores Penitenciários – AMAPERGS, era os casos positivos na casa prisional em Alegrete, onde à época, sete agentes penitenciários estavam positivados. Com isso corroborou com a iniciativa a fala do juiz de direito da Vara de Execuções Criminais, Rafael Borba que citou: ninguém foi solto em Alegrete por COVID. Enquanto for assegurado o atendimento, há justificativa para negar liberdade, mas no momento que não tiver como tratar essa pessoa, se coloca em liberdade , explicou.

A promotora pública Daniela Fistarol , ao se pronunciar na reunião, listou as dificuldades extremas do Presídio especialmente no tocante aos recursos humanos. Sete agentes penitenciários afastados por COVID. Houve um momento em que havia apenas dois agentes de plantão para atender 167 detentos. Também citou que os agentes, sempre estarão expostos toda vez que movimentarem presos nas celas.E alertou para o fato de que um presídio onde falta estrutura e saúde, o risco de rebelião é muito grande.

Em uma audiência na Câmara de Vereadores, o grupo também havia recebido apoio dos legisladores.