Depois de 10 anos, concurso público para Prefeitura só depende da Câmara

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O ato contou com a participação dos secretários municipais Zeca Faraco (Administração), José Luiz Cáurio (Finanças), Rui Alexandre Medeiros (Secel), Iara Caferatti (Promoção e Desenvolvimento Social), Daniel Rosso (Segurança), Haracelli Fontoura (Saúde), Gabriella Segabinazzi (Meio Ambiente) e Paulo Faraco (Procuradoria Geral do Município). Eles foram recepcionados pelos vereadores Luciano Belmonte, Bispo Ênio, João Leivas, Moisés Fontoura, Éder Fioravante, João Monteiro e Firmina Soares.

Dr. Erasmo iniciou sua estada por mais aprendizado em cirurgia no Japão

A espera pela aprovação dos vereadores agora é a única etapa restante para que o concurso público finalmente se torne uma realidade. Essa demanda tem sido insistentemente pleiteada pela população ao longo dos anos. Tão logo seja aprovado pela Câmara, o concurso público permitirá reforçar a gestão em áreas como Educação, Saúde, Obras, entre outras áreas. Segundo o PAT apurou, o número de vagas será divulgado conforme aprovação do legislativo. “Vamos fazer esse cálculo de acordo com os cargos, que são 29 descritos no projeto, aprovados pela câmara. Desta forma também será possível avaliar o impacto na folha de pagamento e, em relação ao Índice de Pessoal “- disse o Secretário de Planejamento e vice-prefeito Jesse Trindade.

O objetivo principal desta iniciativa é modernizar a estrutura administrativa do município, garantindo, assim, a realização de um concurso público que preencherá um grande número de vagas no quadro de cargos efetivos da Prefeitura. A perspectiva é que essa ação traga benefícios substanciais para a gestão pública local, garantindo a qualidade dos serviços oferecidos à comunidade.