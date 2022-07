Depois de 35 anos, alunos do Colégio Agrícola se encontram em Alegrete

No dia 9 de julho ocorreu o encontro da turma de alunos do antigo Colégio Agrícola de Alegrete – CAA, dos anos de 1984 a 1987, colegas oriundos de várias cidades do RS , que hoje atuam como técnicos agrícolas, engº agrônomos, militares, funcionários públicos e empresários, nas cidades de Alegrete, Santa Maria, pelotas, santa vitória do palmar, Carlos Barbosa, porto alegre, Santiago, nova esperança do sul. A programação compreendeu visitação às instalações do IFF, plantio de árvore símbolo de Alegrete,” Angico vermelho”, à noite ocorreu jantar de confraternização no restaurante Madalosso, com mostra de fotos da época e depoimentos. “Foram momentos de muita emoção, já se passaram 35 anos que não nos reunimos, colegas/irmãos de um tempo muito bom”, relatou o técnico agrícola Adil Fernandes