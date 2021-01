Depois de anos engavetado, projeto do Pergolado da Praça Nova vai ser construído

Compartilhe















O projeto que havia saído da pauta de discussão há anos, vai sair do papel. O Pergolado, da Praça Nova, será finalmente construído com algumas adaptações em relação ao inicialmente apresentado pelo arquiteto Adolfo Grillo.

O Deputado Federal Paulo Pimenta, destinou emenda parlamentar para revitalização do local, incluindo a construção do Pergolado, porém, este não foi incluído na gestão anterior, por esse motivo a revitalização da Praça foi realizada e a empresa Pórtico Engenharia que está executando a obra fará o Pergolado com recursos próprios. Mas a obra depois de pronta será doada pela Confraria à comunidade.

Segundo o confrade José Airam Baialard Vasconcelos, a Pórtico também vai adotar a pracinha infantil e com tudo isso quem vai ganhar será a comunidade. O projeto do Pergolado foi idealizado pelo engenheiro Ascânio Moura desde o ano de 2015. A Pórtico engenharia é da família de Ascânio e a sede da Confraria será no Pergolado.

A Confraria da Praça Nova vai entrar em novo ciclo para após a pandemia. No dia 25, com autorização da execução do Pergolado, pela Administração Municipal, a Confraria da Praça Nova encerrou um ciclo de 19 anos de um modelo centrado apenas na ocupação do espaço público para celebrar a vida e confraternizar com amigos e visitantes. Após a Pandemia os integrantes deverão estar mais presentes em ações comunitárias, trocando informações e experiências, participando de eventos variados e interagindo com outros coletivos existentes em Alegrete.

O Pergolado será nosso novo endereço, passará a ser uma referência de resistência democrática, local para a divulgação cultural e debates de todos âmbitos e gêneros de interesses populares.

A foto foi registrada durante o evento pela parte da manhã, com a presença do Prefeito Marcio Amaral, do Vice Prefeito Jesse Trindade Santos, vereador Anilton Oliveira, Rita Moura e Rafael Gomes de Moura da empresa Pórtico Engenharia, dos ex -vereadores Antonio Carlos Monteiro e Matico Vilaverde Coelho, dos confrades Wilson Robero Flores Santos, José Airam Baialard Vasconcelos, José Luiz Ferraz Aires, Rui Ramos, Jefferson Berned e Bacudo.