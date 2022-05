Depois de brilhar no Prado, ginete alegretense vence rodeio La Conquista

Depois de brilhar com a delegação brasileira no maior festival de gineteada do Uruguai faturou mais uma gineteada no RS. No Prado, Lelé deu volta de honra e finalizou num Top10 da competição.

Ginete alegretense fez bonito no Prado

Na Fronteira, o ginete de Alegrete superou Nega Maluca da Tropilha Guajuvira na fase classificatória entre 50 ginetes e passou para semifinal.

Mais um título na gineteada

Montou o cavalo Poncho Negro da Tropilha Ventania e obteve nota para grande final entre os 10 semifinalistas. Na finalíssima montou Pascoal da Tropilha Retoço e entre os cinco finalista foi declarado campeão, além do prêmio por melhor gineteada do rodeio.

Somente acolhimento e fé para minimizar a dor da perda de quem parte prematuramente

Lelé na premiação do Rodeio La Conquista

Jonathan Coelho de Livramento foi o segundo, seguido de Fernando Maria também da casa, Giovane Nera e Bruno Machado de Quaraí receberam a premiação de R$ 4 mil distribuída entre os vencedores.

Melhores ginetes do 1º Rodeio La Conquista

Fotos: Photos Cris Cristina