Depois de mais de 38 milímetros, previsão ainda é de chuva em Alegrete

Os últimos sete dias foram marcados por grande alternância nas condições do tempo no Sul do Brasil. Temperaturas máximas elevadas e até uma onda de frio branda nos primeiros dias de janeiro, mas sem danos às culturas.

Com relação às chuvas, a distribuição foi muito irregular, com acumulados de menos de 10 milímetros. Atualmente, com a semeadura já implantada no Rio Grande do Sul, os índices de umidade do solo estão atualmente na marca dos 40 a 50% no Centro, Sul e Planícies.

Para os próximos sete dias, conforme a Somar Meteorologia segue a condição tropical, ou seja, calor e pancadas de chuva nas áreas produtoras.

A chuvarada no final da tarde da última terça-feira (5), foi registrada pelo equipamento da CPRM em Alegrete. De acordo com o engenheiro hidrólogo do Serviço Geológico do Brasil, Franco Buffon, que monitora o Sistema de Alerta Hidrológico da bacia do rio Uruguai, operado pelo CPRM, foram 38,8 mm nas últimas 24hs.

Segundo previsão do INMET, as chuvas devem continuar pelas próximas 24 horas na região, enfraquecendo ao longo do dia. A formação de áreas de baixa pressão atmosférica que se alimentam da umidade da Amazônia vão trazer chuva forte com trovoadas, ventania e eventual granizo. Mesmo assim, a Metade Sul gaúcha tem chuva menos volumosa e frequente, com acumulados abaixo dos 20mm, até amanhã.

A tendência de umidade no solo é de continuar no mesmo patamar nesta semana na maior parte do Estado, exceto na Zona Sul onde há possibilidade de incremento de até 10%. Posteriormente, os modelos atmosféricos indicam a migração das áreas de chuva para o Centro-Norte do País. Assim, mesmo que a chuva não cesse completamente no Sul, acontece de forma muito irregular e com acumulados baixos nas próximas duas semanas, em meio a temperaturas elevadas.

