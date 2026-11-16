Depois de mais de duas décadas dedicadas ao voluntariado, à educação e Conselho Tutelar – Celanira opta pela família

A professora aposentada Celanira Bueno, que durante mais de 28 anos, se dedicou ao voluntariado, magistério como professora das séries iniciais e depois ao Conselho Tutelar, troca a corrida rotina de trabalho para ficar próximo à família. Durante o trajeto como profissional, esteve sempre em contato com crianças e depois de mandatos no Conselho Tutelar decidiu, e depois de conversar com a família, que já havia contribuído com essa importante causa da infância e juventude de Alegrete e que deveria ficar mais junto com os seus, em especial ao neto.
A professora das séries iniciais da rede estadual, aposentada desde 2017, trabalhou no IEEOA e Freitas Valle ensinando aos pequenos os primeiros passos na caminhada da conhecimento Depois se candidatou ao Conselho Tutelar em 2019, exerceu seu primeiro mandato de 2020/2024. Já na eleição de eleição de 2024 ficou como segunda suplente, Em 2025, quando os conselheiros Luiz Carlos Pinheiro e Daniela Domingues saíram para exercer outras funções, ocuparam as vagas as conselheiras Maria Tereza e a Celanira Bueno.
“Não gosto de fazer nada por metade, quando chegou a vontade de ficar mais em casa do que no trabalho, resolvi me desligar. Saio feliz e de bem com todos. Simplesmente chegou a hora de parar, atesta a conselheira.
Ela agradece aos demais conselheiros e à equipe técnica do Município pela convivência e colaboração durante o período de atuação profissional.
Ela conta que quando estava na Escola tinha um sonho antigo de ser conselheira e uma colega, a Nara Giordano, em 2019, falou “Cela chegou tua vez, vai ter eleição para o Conselho Tutelar “. A professora se candidatou a sua primeira eleição e logrou êxito com sua primeira experiência como Conselheira Tutelar. Conta que foram sete anos de voluntariado na APAE, 15 anos de magistério estadual e seis anos de Conselho Tutelar, dedicados à atenção e ao cuidado e proteção de crianças e adolescentes.
“Quando não pude mais me dedicar exclusivamente, como é o meu jeito de trabalhar resolvi sair.
Fez Magistério no Oswaldo Aranha, depois cursou Pedagogia da segunda turma da UERGS/ Alegrete, com Pós-graduação em Gestão Escolar pela UFRGS.
‘O trabalho no CT é maravilhoso. Muito envolvente, não tem como tu não entrar na vida das pessoas, é preciso para poder ajudar, porém, a retribuição vem quando conseguimos tirar um adolescente das drogas, quando uma família é efetivamente ajudada”, diz com emoção Celarina Bueno.
Ela agradece aos demais conselheiros, Márcia, Emir, Antônio e Maria e à equipe técnica do Município pela convivência e colaboração durante o período de sua atuação profissional.
Neste dia 6 de novembro foi último dia de Celanira Bueno, na segunda gestão como Conselheira Tutelar de Alegrete. Assume a vaga a suplente Geovana Madeira.
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