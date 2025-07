Depois de pedido de vereador DAER limpa trevos em Alegrete

Uma situação que requer atenção, além da limpeza de trevos de aceso a Alegrete é a falta de iluminação nesses locais por onde passam estradas estaduais, como o de acesso a Manoel Viana, nas Quatro Bocas. A falta de limpeza, assim como a escuridão em trevos prejudica a visibilidade de condutores, sendo um perigo a quem não conhece bem o formato desses locais.

O vereador Leandro Meneghetti que circula por vários locais, solicitou ao DAER atenção para limpeza, assim como iluminação dos trevos, visto que estão sem condições de visibilidade. E, agora no inverno, essa situação se agrava, pois quando os motoristas veem estão em cima dessa passagens.

O engenheiro do DAER, Paulo Maister, informa que a limpeza está sendo realizada no trevo das Quatro Bocas e, também será realizada no trevo de saída da Avenida Tiaraju e no para Manoel Viana na RS/377.