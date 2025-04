A decisão judicial diz como deve ser todo processo e as inscrições estão abertas e podem ser feitas até o dia 15 de abril pelo email: eleiçõ[email protected]. A homologação das chapas inscritas será no dia 25 de abril. A eleição está marcada para ser realizada no próximo dia 29 de maio e a votação será na sede do Sindicato das 7h 30min às 13h.

A Justiça cancelou a eleição que seria em 2023 por apontamentos de servidores que alegaram que houve irregularidades no processo de inscrição e homologação de chapas.