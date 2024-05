Depois de reportagem, muitas doações às vovós do Lar São Vicente de Paulo

Com o tempo úmido e frio, as roupas demoram mais para secar e é necessário manter as vovós aquecidas com vários tipos de agasalhos.

A direção do Lar solicitou a doação de meias de algodão, calcinhas e toalhas pequenas. Logo após a veiculação da reportagem, muitas pessoas foram ao local entregar suas doações. Vanderlei Polga, diretor do Lar, agradece a todos que se solidarizaram e doaram essas peças às vovós da Casa. No total, foram recebidos 501 pares de meias, 150 calcinhas (utilizadas para segurar fraldas) e 100 toalhas (para babadores).

Foi questionado em comentário por que solicitavam doações já que toda idosa que entra na casa tem o cartão de aposentadoria que a direção administra. Quanto à questão dos rendimentos das idosas, Polga diz que a instituição tem uma folha de pagamento que compromete 80% da arrecadação, além de despesas com alimentação. Isso sem mencionar alguns medicamentos que não são fornecidos pelos programas do governo, encargos contábeis, produtos de higiene, lavanderia, manutenção predial, reparos, rescisões de contratos e muitas outras despesas necessárias para manter o pleno funcionamento do lar.

“Com tudo isso, sempre contamos com a ajuda dos familiares e da população, que, graças a Deus, entendem que não é fácil cumprir todos os compromissos”, salienta Polga.