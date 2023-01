Depois do calorão e 8,2mm de chuva, semana promete ser mais quente

Primeiro dia do ano teve temperatura extremamente elevada em Alegrete e o alívio nesta segunda com frente fria será momentâneo. Segundo o site meteorológico Metsul se o ano seguir a tendência do seu primeiro dia, e todos os indicativos são de que 2023 será mais quente que 2022 pela influência do El Niño que deve se instalar nos próximos meses, será um ano de muitos dias de calor.

Os alegretenses como os demais gaúchos enfrentaram um começo de ano tórrido. Depois de um último dia de 2022 já com calor muito intenso em que a máxima chegou a 39,1ºC em Quaraí, o 1º de janeiro de 2023 teve máximas acima de 40ºC no estado gaúcho no que foi o primeiro dia do ano de maior calor em décadas em diversas cidades gaúchas.

De acordo com dados de estações oficias, a máxima deste domingo em Alegrete foi de 38,6ºC. A terceira cidade mais quente da Fronteira Oeste. A chuva no final da tarde de domingo que se estendeu até a noite registrou 8,2mm, segundo a estação da CPRM no município.

Os termômetros registraram 40,9ºC em Quaraí, 39,5ºC em Uruguaiana, 38,8ºC. Em Santiago, 38,5ºC em Santa Maria, 38,4ºC em São Borja, 38,1ºC em Teutônia, 37,9ºC em Livramento, 37,8ºC em São Luiz Gonzaga e São Vicente do Sul, e 37,3ºC em São Gabriel.

Um alívio com a Frente fria que avança pelo Rio Grande do Sul e provoca aumento da nebulosidade nesta segunda-feira, mas o sol chega a aparecer com nuvens em algumas regiões do estado. O sistema frontal traz chuva muito irregular e mal distribuída. Alguns locais podem sequer ter chuva com apenas a virada do vento. Os volumes serão baixos na maior parte dos municípios. Chuva forte apenas em pontos localizados com risco de tempestades isoladas de vento e granizo.

Em Alegrete, a mínima nesta segunda foi de 22ºC e a máxima prevista é de 37mm, a possibilidade de chuva é mínima para hoje.

Amanhã (3), a mínima cai para 18ºC e máxima aumenta, chegando aos 38ºC. Com as temperaturas em elevação, a quarta-feira (4), promete ser mais quente. O dia amanhece com 19ºC e ao longo do dia chega aos 40ºC.

Já na quinta-feira (5), o calor persiste e a semana não traz previsão de chuva. Com mínima de 20ºC, a quinta encerra com 41ºC. Na sexta-feira a máxima alcança 42ºC.

Foto: Paulo Ismar Mota Florindo