Depois do nível do Ibirapuitã normalizar, chuva retorna nesta terça-feira

Uma área de baixa pressão no Nordeste da Argentina traz instabilidade da tarde para a noite. Deve chover em várias regiões do Estado, especialmente da Metade Oeste. Há risco de chuva localmente forte com raios e possibilidade de temporais isolados, sobretudo de granizo.

Em Alegrete, a terça (3), terá máxima de 24ºC e a previsão segundo o Climatempo é de pancadas de chuva à tarde e à noite, 15mm com 67% de possibilidade. Já na quarta-feira (4), o sol aparece com chuva de manhã (5mm), com 90% de chances de ocorrer. As temperaturas variam entre 12ºC e 22ºC.

Na quinta e sexta-feira não há previsão de chuva e as temperaturas variam entre 9ºC e 25ºC. O nível do rio Ibirapuitã normalizou e nesta terça-feira estava com 5m12cm. Conforme o último boletim da Defesa Civil ainda há duas pessoas desabrigadas e 176 pessoas desalojadas nos bairros Vila Nova, Santo Antônio, Canudos, Macedo, Promorar, Vila Izabel e Centenário. A prefeitura, através dos servidores da secretaria de infraestrutura já está auxiliando no retorno das famílias.