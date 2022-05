Depois dos estragos das chuvas, Agricultura mantém frentes de trabalhos para recuperar estradas

Depois do grande volume de chuva no final do mês de abril e início deste mês de maio, que provocou enchente em Alegrete, um dos setores bem afetados foi o das estradas do interior do Município.

A manutenção dos mais de 5 mil kms que agora é de responsabilidade da Secretaria de Agricultura e Pecuária já está sendo realizada.

O secretário Daniel Gindri informa que existem frentes de trabalho nas localidades de Jacaraí; na Encruzilhada, no Assentamento no Passo Novo e no Passo dos Brites.

“Estas são manutenções que estavam sendo feitas e foram interrompidas com as chuvas. Tão logo se finde esses trechos as equipes vão para outros locais, visto que muitas estradas precisam de reparos”, observou Gindri.