Deputada alegretense assume presidência nacional da Comissão da Mulher

A deputada estadual alegretense Eliana Bayer (Republicanos) foi escolhida para presidir a Comissão da Mulher da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (UNALE), assumindo a responsabilidade de representar as parlamentares estaduais de todo o Brasil em um dos principais espaços de articulação de políticas públicas voltadas às mulheres.

“Será uma grande responsabilidade representar as parlamentares de todo o Brasil neste espaço tão importante de troca de experiências e construção coletiva. Vamos avançar juntas em pautas que promovam dignidade, segurança, saúde, valorização e oportunidades para as mulheres brasileiras. Contém comigo para seguir levantando essa bandeira com coragem e compromisso!”, afirmou Eliana.

Constituída em 2013, a Comissão da Mulher da UNALE tem como missão promover o fortalecimento da presença e da participação feminina na política nacional. A comissão congrega a apresentação de projetos e a articulação de políticas públicas em prol das mulheres brasileiras, com foco em temas como a igualdade de gênero, combate à violência contra a mulher e saúde feminina.

Com a participação de parlamentares e ativistas de todos os estados, a Comissão atua de forma propositiva, promovendo seminários, reuniões, campanhas e outras ações estratégicas. Também se dedica a pautas específicas, como a inclusão social de mulheres indígenas, ribeirinhas, do campo e quilombolas, além de questões como planejamento familiar e o fortalecimento do propósito profissional feminino.

À frente da presidência, Eliana Bayer pretende contribuir com uma atuação sensível, técnica e comprometida com resultados concretos. Sua experiência no parlamento gaúcho, especialmente na defesa da saúde da mulher, será uma das bases para o trabalho que agora se estende em âmbito nacional, com foco na construção de caminhos reais para melhorar a vida das brasileiras.

