Deputada alegretense propõe crédito imediato para vítimas de fraude no INSS

O objetivo é cobrir os prejuízos de um esquema de fraudes contra pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), revelado pela PF (Polícia Federal) na última 4ª feira.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

No texto, a parlamentar diz que o recurso é necessário para sanar danos materiais e psicológicos causados às vítimas. “Diante da gravidade e da extensão dos danos causados, o Estado brasileiro —por meio do Ministério da Previdência Social— deve assumir a responsabilidade de viabilizar a restituição imediata dos valores indevidamente subtraídos dos beneficiários, sem prejuízo das medidas judiciais e administrativas cabíveis para responsabilização dos envolvidos e eventual ressarcimento aos cofres públicos”, afirmou Melchionna.

A Operação “Sem Desconto”, investiga um esquema de descontos indevidos em aposentadorias e pensões do INSS. A operação cumpriu 211 mandados judiciais de busca e apreensão e 6 mandados de prisão temporária no Distrito Federal e em 13 Estados. Segundo a PF, a investigação identificou a existência de irregularidades relacionadas aos descontos de mensalidades associativas aplicados sobre os benefícios previdenciários, principalmente aposentadorias e pensões, concedidos pelo INSS.

O governo informou que em 2023 a CGU (Controladoria Geral da União) deu início a uma série de apurações sobre o aumento do número de entidades e dos valores descontados dos aposentados. A partir desse processo, foram feitas auditorias em 29 entidades que tinham ACTs (Acordos de Cooperação Técnica) com o INSS.

Também foram realizadas entrevistas com 1.300 aposentados que tinham descontos em folha de pagamento. A CGU identificou que as entidades não tinham estrutura operacional para prestar os serviços que ofereciam aos beneficiários e que, dos entrevistados, a maioria não havia autorizado os descontos. A Controladoria também identificou que 70% das 29 entidades analisadas não tinham entregue a documentação completa ao INSS. Na operação, 6 pessoas foram afastadas de suas funções. Entre elas, o presidente do INSS, Alessandro Stefanutto.

Foto: Câmara Federal