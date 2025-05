Deputada Eliana Bayer promove evento “Papo de Responsa” em escola de Alegrete

Na última quinta-feira (08), a Escola Estadual Demétrio Ribeiro, em Alegrete, foi palco de uma ação transformadora: o evento Papo de Responsa, promovido pela deputada estadual Eliana Bayer (Republicanos) em parceria com a Polícia Civil.

A atividade foi realizada em dois momentos, um no turno da manhã e outro à tarde. A iniciativa reuniu cerca de 300 participantes entre estudantes, educadores e autoridades, inclusive contou com a presença do idealizador do projeto, o inspetor Beto Chaves.

Na parte da manhã, o encontro foi direcionado a crianças e adolescentes do ensino fundamental e do ensino médio. Já no turno da tarde, a ação foi voltada exclusivamente aos estudantes do ensino fundamental.

O Papo de Responsa é um projeto da Polícia Civil do Rio Grande do Sul que tem como objetivo promover o diálogo com jovens sobre temas como prevenção à violência, drogas, “bullying”, criminalidade e cidadania. A ideia é criar um ambiente de escuta e troca, onde os alunos possam refletir sobre suas escolhas e o impacto delas em suas vidas e comunidades.

O evento reforça o comprometimento das forças de segurança com a educação preventiva e com o estreitamento do vínculo entre a polícia e a sociedade. A deputada Eliana Bayer, que é madrinha oficial do Papo de Responsa no estado, destacou a importância da presença do projeto nas escolas:

“A educação é o caminho mais eficaz para a transformação social. Estar perto dos jovens, ouvindo suas angústias e orientando com responsabilidade e empatia, é fundamental para construirmos um futuro com mais consciência e menos violência”, afirmou.

A iniciativa foi recebida com entusiasmo pelos alunos da Escola Demétrio Ribeiro, que participaram ativamente das rodas de conversa e interações propostas. O evento reforça o compromisso da deputada Eliana Bayer com pautas sociais e com a juventude, fortalecendo o papel da educação como ferramenta essencial na construção de uma sociedade mais justa e segura.

Foto: Assessoria Eliana Bayer