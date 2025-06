Deputada Eliana Bayer protocola ”Troféu Visão” no Calendário Oficial do estado

A deputada estadual Eliana Bayer (Republicanos) esteve em Alegrete nesta semana para tratar da inclusão oficial do Troféu Visão no calendário de eventos do Rio Grande do Sul. A iniciativa busca o reconhecimento estadual de um evento que já integra o calendário municipal e se destaca por valorizar a cultura local, os empreendedores e as tradições da região da Fronteira Oeste.

Em reunião com o empresário Adão Ramos, idealizador do evento, a parlamentar anunciou que apresentaria um projeto de lei na Assembleia Legislativa para consolidar a importância do Troféu Visão no cenário cultural e econômico do estado.

Por tanto, nesta quarta-feira, 25 de junho de 2025, o projeto foi oficialmente protocolado na Assembleia Legislativa do estado.

Durante a edição de 2025, que ocorrerá no dia 1º de novembro no Clube Casino de Alegrete, a deputada Eliana Bayer será uma das homenageadas da noite, em reconhecimento ao seu trabalho e apoio às iniciativas que promovem o desenvolvimento regional e fortalecem os valores da comunidade.

O Troféu Visão é uma celebração tradicional que reúne lideranças, empreendedores e representantes da sociedade para prestigiar histórias de dedicação, fé, superação e compromisso com o bem coletivo. A noite contará com um jantar especial e com uma programação cultural, em um ambiente de confraternização e reconhecimento público.

Mais informações sobre a programação e a aquisição de ingressos podem ser obtidas diretamente com a organização do evento, por meio do Hotel Alegrete ou pelo telefone (55) 99988-9799.