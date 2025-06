Deputada Fernanda Melchionna coordena movimento contra casos de feminicídios no RS

Mais de 20 movimentos de mulheres participaram do encontro, que marcou o início dos trabalhos de escuta e formulação de propostas para o enfrentamento deste crime.

A Comissão é coordenada pela deputada federal Fernanda Melchionna (PSOL-RS), com relatoria da deputada Maria do Rosário (PT-RS) e sub coordenação das deputadas Any Ortiz (Cidadania-RS), Daiana Santos (PCdoB-RS), Denise Pessôa (PT-RS) e Franciane Bayer (Republicanos-RS).

Além das integrantes da Comissão, estiveram presentes figuras públicas como as deputadas estaduais Luciana Genro (PSOL), Bruna Rodrigues (PCdoB), Stela Farias (PT), Laura Sito (PT), Eliana Bayer (Republicanos) e Patrícia Alba (MDB), bem como o defensor público-geral do Estado, Dr. Nilton Leonel Arnecke Maria, e as sub defensoras públicas gerais Aline Corrêa Lovatto e Silvia Pinheiro Brum.

Durante o encontro, os movimentos sociais apresentaram suas demandas e preocupações em relação ao aumento dos casos de feminicídio no estado. A partir dos relatos e sugestões, foram discutidas propostas concretas para o enfrentamento da violência, como: ampliação e uso sistemático de tornozeleiras eletrônicas para agressores; ampliação de patrulhas Maria da Penha (PLPs) nas cinco regiões do estado; implementação de ações educativas e preventivas nas escolas; escuta e valorização das lideranças comunitárias nos territórios, entre outras medidas.

Um dado alarmante também foi destacado: em cerca de 70% dos municípios gaúchos não há sequer um equipamento público especializado no atendimento às mulheres vítimas de violência. Isso significa que a maioria das cidades do estado não oferece serviços como delegacias especializadas, centros de referência ou casas de acolhimento, deixando as mulheres completamente desamparadas.

Uma nova reunião da Comissão está marcada para a próxima terça-feira, 24 de junho, com foco na continuidade da escuta ativa, desta vez ouvindo especialistas para a formulação coletiva de estratégias.

“Essa primeira reunião foi fundamental para ouvir os movimentos de mulheres. Juntas, queremos combater essa epidemia de feminicídios. Não estamos falando apenas de estatísticas, mas de vidas que estão sendo roubadas. Iremos cobrar dos governos estadual, federal e municipais ações efetivas para salvar vidas de mulheres”, afirmou a deputada Fernanda Melchionna.

Foto: Gabriel Gross