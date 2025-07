Deputada propõe incluir o Troféu Visão no Calendário Oficial do RS

Durante o encontro, Ramos apresentou o histórico do Troféu Visão, que há anos homenageia personalidades e projetos voltados ao desenvolvimento regional, com destaque para ações de empreendedorismo, participação feminina, cultura e fortalecimento comunitário.

Na ocasião, a deputada protocolou o Projeto de Lei 251/2025, que propõe instituir o “Dia do Troféu Visão” no Calendário Oficial do Estado. Segundo Bayer, o objetivo é transformar a homenagem regional em um reconhecimento estadual, ampliando o impacto da iniciativa.

“Ao incluir o Troféu Visão no calendário oficial, fortalecemos a cultura do reconhecimento, destacando histórias de superação, inovação e dedicação à nossa gente”, afirmou a parlamentar.

O projeto integra as ações do mandato voltadas ao desenvolvimento socioeconômico e à valorização de pessoas e projetos que contribuem para o crescimento do Rio Grande do Sul. A expectativa é que, com o caráter estadual, o Troféu Visão alcance maior visibilidade e incentive novas iniciativas em diferentes regiões.