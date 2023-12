Deputado Marenco destina emenda de 50 mil reais à Escola Emílio Zuñeda

A Escola Emílio Zuñeda, importante instituição educacional do município de Alegrete, foi palco de uma reunião estratégica na última quarta-feira. O encontro teve como pauta central a destinação da emenda parlamentar impositiva do Deputado Luiz Marenco, do PDT, para o ano subsequente.

Entre os presentes, destacaram-se o assessor parlamentar do Deputado Marenco, Julio Rocha; a vice-diretora da escola, Graciele Londero; a professora Caroline França; e Rudi Pinto, assessor do Deputado Afonso Motta.

O momento foi marcado pela entrega do espelho da emenda, no valor de 50 mil reais, destinada à Escola Emílio Zuñeda. As professoras da instituição receberam cópias detalhadas do documento, que explicita a destinação do recurso no próximo ano.

Rudi Pinto, um dos articuladores da ação, expressou sua satisfação durante a reunião, afirmando: “Estou muito feliz por poder indicar as emendas do Deputado Marenco. Pelo terceiro ano consecutivo, fazemos parte da equipe que escolhe onde aplicar o recurso aqui no Alegrete.”

As emendas parlamentares impositivas constituem uma parcela significativa do orçamento público, cuja aplicação é direcionada pelo governo do Estado, conforme as indicações dos deputados estaduais. No contexto local, esses recursos desempenham um papel crucial para atender às demandas da população nos municípios.

O Deputado Luiz Marenco tem sido um importante colaborador para o município nos últimos três anos. Em 2021, destinou 100 mil reais para a Escola da Zona Leste, Lauro Dornelles; em 2022, a Escola Ecilda Alves Paim recebeu 50 mil reais; e neste ano, a Escola Emílio Zuñeda é contemplada com mais 50 mil reais, consolidando o comprometimento do parlamentar com a educação local.