Deputado Sabino oficializa emenda parlamentar de R$ 100 mil para a saúde de Alegrete

O recurso será utilizado para fortalecer os atendimentos e melhorar a qualidade dos serviços de saúde oferecidos à população alegretense. A iniciativa integra o compromisso do parlamentar com ações que impactam diretamente o bem-estar da comunidade.

Durante a agenda, Sabino foi recebido pelo prefeito Jesse Trindade e pela secretária municipal de Saúde, Heili Temp. Também participaram do encontro as lideranças comunitárias locais: Jeremias, Medina, João Oribes e Gunar Lamberty.

“O investimento em saúde pública é uma das prioridades do nosso mandato. Seguimos trabalhando com responsabilidade para atender as necessidades dos municípios gaúchos”, afirmou o deputado.

Segundo o prefeito : “Agradecer essa emenda, muito obrigado deputado Sabino. E também agradecer ao Pastor Valcir que nos ajudou com esse pedido junto ao gabinete do deputado. Os 100 mil reais, pode ter certeza, que vai nos ajudar bastante”, disse Trindade.

“Nós vemos o esforço necessário de vocês para ter esse olhar para a saúde, esse recurso vem em boa hora, melhorando a assistência que nós vamos prestar à nossa comunidade”, destacou a secretária Heili.