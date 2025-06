Deputados do PL anunciam mais de 3 milhões em emendas para Alegrete – saúde, educação e segurança

Três deputados do PL que estão na região cumpriam agenda em Alegrete e anunciaram recursos de emendas ao Município.

Conforme o presidente o Partido, Alexandre Machado, os parlamentares vieram de Uruguaiana onde cumpriram agenda. Em Alegrete, os Deputados Federais Ubiratan Sanderson, Luciano Zucco e a Deputada Estadual, Adriana Lara anunciaram, na sede do partido, a entrega de emendas parlamentares e o lançamento do Projeto de Hemodinâmica para a Santa Casa de Alegrete.

A deputada estadual Adriana Lara anunciou 59 mil para reforma da Escola João Cadore- polo do Angico e mais 300 mil para conservação das estradas rurais.

Já o Deputado Federal, Ubiratã Sanderson vai destinar 500 mil para aquisição de uma caminhonete gabinada e semi blindada para DECRAB da Polícia Civil de Alegrete e mais 400 mil à Santa Casa para reforma do espaço para receber o equipamento de hemodinâmica. E para para a aquisição do equipamento de hemodinâmica serão destinado 2 milhões de reais via emenda, também, do Deputado Sanderson para ser pago ano que vem.

Na sequência, os dois parlamentares participaram como palestrantes do Painel Temático “Os Cenários Políticos para o Agronegócio”, que foi realizado no Auditório do Parque de Exposições Dr. Lauro Dornelles, com a moderação de Henrique Dornelles, presidente da Câmara Setorial do Arroz.