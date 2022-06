Deputados prestigiam na Câmara homenagem à Cristiane Zinelli Lohmann

Na sexta dia 24 de junho, a Câmara Municipal de Alegrete homenageou a alegretense Cristiane Zinelle Ferreira Lohmann com a entrega do Mérito Legislativo.



O vereador Cléo Trindade( MDB ) foi quem propôs a homenagem a Cris, como é carinhosamente chamada por todos, ela é assessora do deputado federal Márcio Biolchi( MDB) a 20 anos, e conhecida por sempre atender com muita atenção às demandas do nosso Alegrete, sendo o elo entre a comunidade e o deputado.

O plenário Vereador Gaspar Paines esteve lotado, inclusive com a presença de vários políticos de fora da nossa cidade, entre eles o deputado federal Marcio Biolchi ( MDB )e o deputado estadual Juvir Costella (MDB).



A redação do PAT aproveitou para apurar mais detalhes sobre as verbas destinadas a Alegrete.



O deputado federal Márcio Biolchi é natural de Carazinho, e salientou que entre as cidades do Rio Grande do Sul, Alegrete é a terceira mais conhecida entre os parlamentares em Brasília, perdendo só para Porto Alegre e Gramado.



Biolchi fez questão de dizer que tem o compromisso de lutar para que seja devolvido à comunidade ao menos uma parte de tudo que é arrecadado pelo governo, a obra da Avenida Caverá já está em fase de licitação, contando com 500 mil reais do seu gabinete, recursos para educação, saúde, 250 mil reais para melhorias na Rua 20 de Setembro chegando a um total de 10 milhões em verbas destinadas ao nosso município.



Juvir Costella ( MDB ) é natural de Guaporé, ex secretário de transportes do governo Leite , a poucos dias esteve nos holofotes do futebol condecorando no parlamento gaúcho o ex-jogador do Sport Club Internacional Andrés D’Alessandro com a Medalha do Mérito Farroupilha.



Atualmente como deputado estadual vem conseguindo destinar verbas de grande valia para diversas estradas de toda a região, nos últimos 12 meses praticamente 100 milhões de reais foram investidos em rodovias como a 566 e a 377.

Juvir fez várias visitas em Alegrete e destacou o esforço feito em prol do aeroporto da nossa cidade que terá 2,5 km de asfaltamento e outras melhorias.

Em parceria com o deputado Frederico Antunes ( PP ) e as articulações do prefeito Marcio Amaral ( MDB ) e do vereador Cléo Trindade ( MDB ), o deputado Juvir Costella falou com empolgação sobre a verba que estará chegando para nosso aeroporto, e que o projeto que iniciou com 4 vôos regionais hoje já oferece 12 .