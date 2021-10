Desafio King Padel reúne mais de 70 duplas em Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Foram 72 duplas, divididas em seis categorias que disputaram o Desafio King Padel durante quatro dias. A competição que iniciou dia 30 de setembro encerrou no último domingo (3).

Com jogos para 4° categoria feminina , 5° categoria feminina , 6° categoria feminina , 4° categoria masculina , 5° categoria masculino e 6° categoria masculino.

Em quadra jogos acirrados, do começo ao fim e tal foi o nível técnico que quase todos os jogos da fase do mata-mata foram vencidos no tie-break. Ao total, o torneio organizado pelo king Padel dos sócios Andreo Morais e Tiago Toledo tiveram mais de 144 jogos em 4 dias .

Gratidão tem nome, endereço e família; e tudo começou numa tragédia na RS 118

A direção do King Padel agradece os patrocinadores Ritt Empreendimentos, Mub nutrição animal, Construart , Fantagro Valter Fantinel , Veterinária Bolicho do Bicho e Sheep marketing digital. A turma da raquete foi um dos únicos esportes que mesmo na alta da pandemia foi liberada, pois uma quadra tem 200 metros quadrados para 4 atletas.

Confira os vencedores:

Masculino 4ª categoria

Campeões

Marcos Lopes e Rodrigo Guidotti

Vice

Wander Vezzozi

Vinícius Frankilin

Feminino 6ª categoria

Campeãs

Daniela haerter

Luana Rodrigues

Vice

Carla Schein

Laura Melchiedes

Feminino 4ª categoria

Campeãs

Lívia Freitas

Elizângela Medeiros

Vice

Fernanda Oliveira

Bibiana Cadore

Feminino 5ª categoria

Campeãs

Barbara Minussi

Fernanda Mendes

Vice

Laura Dornelles

Isabella Pilecco

Masculino 5ª categoria

Campeões

Alfredo Hartman

Thiago Dedé

Vice

Zeca Trindade

Rafael Cunha

Masculino 6ª categoria

Campeões

Vitor Gediel

Matheus Correa

Vice

Eduardo Manucelo

Vinícius Fontana

Fotos: King Padel