Desafios, oportunidades e estratégias de exportação em debate na Semana Arrozeira

Na noite de quarta-feira (04), com mediação de Caio Nemitz, que conduziu painéis com especialistas como o colombiano Luiz Roberto Sanint e Guilherme Gadret, diretor da trading Expoente e referência em exportações de arroz.

A Visão de Luiz Roberto Sanint: Crise e Complexidade Global, abordou a economia global em um momento crítico, moldada por dinâmicas demográficas, políticas, tecnológicas e ambientais. Ele destacou que a pressão sobre a cadeia alimentar mundial aumentou 20 vezes desde 1950, exigindo uma produção maior na mesma área, impulsionada por inovações tecnológicas constantes. Sanint ressaltou que, com o avanço tecnológico, o custo do tempo trabalhado vem caindo, e que a abundância não é limitada por recursos, mas sim por regulamentações, burocracia e políticas anti-crescimento.

Sanint criticou o que chamou de “esquizofrenia fundamental” da sociedade, que cria uma divisão artificial entre consumidores e ignora a complexidade das cadeias produtivas. Ele também desmascarou a falsa narrativa que tenta contrapor eficiência e ecologia.

Sobre as exportações, Sanint as classificou como ferramentas de influência e controle, cujos dados são utilizados para interesses globais. Ele citou exemplos como o USDA, FAS e USAID dos EUA, que utilizam essas informações como “armas geopolíticas”, e apontou que sanções e guerras comerciais são parte de um campo de batalha no qual a produção brasileira também sofre pressões nas exportações.

O especialista colombiano também abordou a mudança climática, que polariza o mundo, e enfatizou a necessidade de alinhar o desenvolvimento do bem-estar com o bem-estar social e ambiental.

Ele apontou o desafio da descarbonização da energia renovável, mesmo com o consumo de energia em constante aumento, defendendo a necessidade de sua desoneração. Sanint criticou a narrativa que opõe o arroz de irrigação ao de sequeiro, vendo isso como uma pressão mundial e um interesse mercadológico para impor contradições.



Por fim, Sanint mencionou que, enquanto a Revolução Verde foi baseada na genética, o momento atual exige uma relação ética dos negócios com o ambiente. Ele afirmou que o Brasil é uma referência obrigatória na oferta de exportações impulsionadas pela demanda, destacando que o país possui a maior renda per capita do mundo na produção de grãos. Contrastando com essa realidade, a Ásia, segundo ele, possui intervenções diretas de governos para preservar os produtores locais.

Sanint encerrou sua participação abordando a guerra tarifária, que reabre o debate sobre o livre versus o justo, e o aumento do consumo de arroz nos EUA nas últimas décadas. Sua mensagem final foi um apelo para priorizar o ser humano, a liberdade e evitar regulamentações tendenciosas. Ele vislumbra nas crises oportunidades, especialmente diante da demanda por energia pelas Inteligências Artificiais, e defendeu que a melhora só virá com apoio institucional.



Já Guilherme Gadret, enfatizou a Visão da Trading para as Exportações. Embora o resumo fornecido não detalhe as falas de Guilherme Gadret, sua presença como diretor da trading Expoente e sua expertise em exportações de arroz para o mercado internacional indicam que sua contribuição certamente complementou a análise de Sanint, oferecendo uma perspectiva prática e estratégica sobre como as empresas brasileiras podem navegar no complexo cenário global de exportação de arroz. A experiência de uma trading é fundamental para entender os mecanismos de mercado, a logística e as estratégias comerciais que permitem ao arroz brasileiro alcançar consumidores em todo o mundo.