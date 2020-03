Descartado um dos casos suspeitos de coronavírus em Alegrete

A jovem de 23 anos que apresentava sintomas que se encaixavam no coronavírus, teve o caso descartado nesta manhã(20). De acordo com a Secretária Bianca Casarotto, o município ainda aguardo o resultado da segunda suspeita, uma mulher de 41 anos, esposa de militar que teve contato com uma pessoa de São Paulo no trabalho. Ela apresentou os sintomas na quarta-feira e, no mesmo dia, teve coletado material para exame. A mulher permanece em isolamento domiciliar.

A situação da jovem, a suspeita também ocorreu pois ela estava com sintomas desde o dia 6 de março e só comunicou às autoridades agora, na terça-feira, dia 17. Num primeiro momento, teria dito que esteve em Montevidéu, mas admitiu que, na verdade, teria ido ao Carnaval Fora de Época de Uruguaiana. Lá ela teve contatos com pessoas de São Paulo e Rio de Janeiro.

O número total de casos já identificados no RS até o momento é de 37. A Secretaria Estadual de Saúde confirmou, na noite desta quinta-feira (19), mais quatro casos de coronavírus no Rio Grande do Sul, em relação ao boletim anterior, publicado durante a tarde.

De acordo com o órgão os novos casos são: Mulher, 67 anos, de Santana do Livramento

Homem, 38 anos, de Porto Alegre

Homem, 59 anos, de Erechim

Homem, 50 anos, de Serafina Correa A secretaria não informou se os novos pacientes viajaram para o exterior ou tiveram contato com alguém infectado pelo Covid-19. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem 621 casos confirmados da doença, com 6 mortes. De acordo com o ministério, há transmissão comunitária em algumas áreas do país. A pasta cita dois estados, três capitais e uma região de um estado no Sul.