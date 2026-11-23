De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, desde junho de 2014, o município conta com uma lei que disciplina o descarte de medicamentos vencidos. Algumas farmácias da cidade já possuem coletores específicos para receber esses produtos.

O descarte incorreto representa riscos ao meio ambiente e à saúde pública. Quando jogados no lixo doméstico ou na rede de esgoto, os medicamentos podem contaminar o solo, rios, córregos e até mesmo a água utilizada para consumo humano. Além disso, podem representar perigo para animais e outras formas de vida.

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Como funciona o descarte?

Após serem entregues nas farmácias, os medicamentos passam por um processo de logística reversa. Primeiro, os estabelecimentos recebem os produtos e os devolvem aos distribuidores, que, por sua vez, encaminham os materiais às indústrias responsáveis pela destinação final. O processo pode envolver incineração ou outros métodos de tratamento e destruição ambientalmente adequados.

Comprimidos, cápsulas, cartelas, xaropes, pomadas e frascos de medicamentos podem ser encaminhados aos pontos de coleta autorizados. Já agulhas, seringas e outros materiais perfurocortantes exigem acondicionamento e descarte específicos.

A orientação é que a população não mantenha medicamentos vencidos ou sem utilização em casa e, principalmente, não os descarte junto ao lixo comum.

A iniciativa busca conscientizar os moradores sobre a importância da destinação correta desses resíduos. Uma atitude simples, como levar os medicamentos até uma farmácia, contribui para evitar a contaminação ambiental e proteger a saúde de toda a comunidade.