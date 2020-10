Descontrolada, mulher apedreja casa da ex-sogra e acaba presa

Na madrugada desta quinta-feira(29), um mulher de 27 anos foi presa pela Brigada Militar, no bairro Airton Senna.

De acordo com a ocorrência, a guarnição foi acionada na Zona Leste devido a denúncia de que uma mulher estaria apedrejando a casa da ex-sogra. No endereço, a acusada foi flagrada desferindo pedras contra a residência. Assim que os policiais abordaram a acusada, perceberam que a mesma estava completamente embriagada e agressiva. Desta forma, foi necessário o uso de algemas para sua integridade e de terceiros. A sogra, disse que a mesma possui medidas protetivas contra o ex- companheiro, motivo que o filho não saiu do interior da casa. Portanto, naquele momento além da perturbação, a mulher também estava descumprindo uma medida judicial que ela mesma solicitou. Devido ao fato de querer aproximação com o ex.

Diante da situação a mulher foi encaminha à Delegacia de Polícia para realizar ocorrência por perturbação ao trabalho e tranquilidade.