Desculpas não queimam calorias; venha para a Academia Aguaforma

No início de um novo ano, esperanças são renovadas… são 365 dias depositados em nossa conta chamada VIDA! Há recomeços, metas, sonhos e anseios. Uma evolução intrínseca que exige determinação e foco. E, num período onde a palavra “exagero” toma conta da rotina das pessoas, a Academia Aguaforma traz uma proposta de qualidade de vida, dispondo-se a auxiliar aqueles que desejam recomeçar.

Com profissionais altamente qualificados, a Academia Aguaforma, através da empresária Cláudia Machado e seu esposo Cléber Machado, oferece à comunidade alegretense uma ampla estrutura, moderna e completa para a prática de exercícios físicos.

Inaugurada há 3 anos e meio, na Avenida Eurípides Brasil Milano, frente à RGE, Aguaforma possui sede própria, espaço amplo com estacionamento, quadra de beach tennis e volei de areia para locação independente da academia, ambiente com churrasqueira, banheiros e ducha.

A Academia oferece:

Serviços de musculação;

Modalidades de treinamento funcional: Jump, Power Local, Ritmos, Equilibrium e Pilates;

Na parte da água: natação infantil, hidroginástica, hidrofuncional, hidrobike e hidroterapia;

12 Colaboradores, 3 fisioterapeutas parceiros;

Atinge o público de todas as idades, desde a natação para os bebês, a partir dos 8 ou 9 meses até a hidroterapia para a terceira idade e o fisioterapeuta entra na água, com o máximo 4 alunos.

Uma academia voltada para a família, que busca um atendimento máximo, priorizar as pessoas, o atendimento das famílias com pacotes e combos familiares sendo de grande procura, com aulas lotadas e proporcionando melhores resultados neste tipo de trabalho.

A sala de treinamento funcional é ampla, com uma diversidade de material e professores sempre atualizados buscando novas técnicas, novas modalidades e atentos ao que está acontecendo no mundo fitness.

Faça já uma aula experimental sem custo nenhum, para ambientar-se e conhecer os profissionais.

História:

Após a construção do prédio, que a princípio seria somente para locação, Cláudia, que é apaixonada pela área da saúde, por atividades físicas, mudança de corpo, mente e vida, mesmo sua formação sendo em outra área, seu esposo Cléber sugeriu que ela investisse num segmento que contribuísse para qualidade de vida das pessoas. A partir daí, o projeto foi colocado em prática e após 3 anos e meio, o resultado é gratificante. Academia Aguaforma é referência pelo atendimento e competência técnica da sua equipe multidisciplinar, idealizando um padrão de academia que preserve o jeito Aguaforma de ser.

Para a mudança acontecer, nova vida em 2020.

Primeiro passo é contatar com a equipe da Academia que certamente alguma modalidade vai se encaixar no perfil do aluno e da sua família. A mudança começa aos poucos. Basta ter vontade, persistência, perseverança, que os resultados virão.

Para os meses de férias:

Promoção válida para alunos retornantes, 50% de desconto na matrícula e se trouxer um amigo, ele também ganha desconto.

Endereço: Avenida Eurípides Brasil Milano, 1580

Telefone para contato: 3422 6542 ou 9 9971 0388

Facebook: Aguaforma

Aline Menezes