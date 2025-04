Desembargador do TRT faz palestra na Santa Casa sobre assédio moral e sexual no ambiente de trabalho

No início deste mês, a Santa Casa de Alegrete promoveu palestra no auditório da instituição, sobre assédio moral e sexual no ambiente de trabalho, assuntos cada vez mais urgentes e relevantes nas organizações públicas e privadas. A palestra ficou por conta do desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, Dr. Francisco Rossal de Araújo,

Ele falou sobre os conceitos, as formas e as consequências desses dois tipos de assédio, reforçando a importância de identificar comportamentos abusivos, muitas vezes sutis, que afetam profundamente a dignidade, a autoestima e o bem-estar dos trabalhadores. Foram abordados também os impactos negativos que essas práticas geram, não apenas para as vítimas, mas para o ambiente institucional como um todo. “Esse comportamento provoca queda de produtividade, aumento do adoecimento ocupacional e desgaste da imagem da organização”, disse.

Além de apresentar a legislação vigente e jurisprudências sobre o tema, Araújo enfatizou a responsabilidade das instituições na criação de políticas internas de prevenção, acolhimento e responsabilização. “O combate efetivo ao assédio passa pela promoção de uma cultura organizacional baseada no respeito, na empatia e na valorização das relações humanas”, acrescentou.

A Santa Casa reafirma seu compromisso com a construção de um ambiente de trabalho saudável, ético e seguro para todos os seus colaboradores, reconhecendo que o enfrentamento ao assédio é um passo fundamental para a promoção da justiça, da equidade e da dignidade no cotidiano profissional.

Fotos: Santa Casa