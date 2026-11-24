Natural de Alegrete, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, o magistrado integrará temporariamente duas importantes instâncias de julgamento da Corte trabalhista.

Durante a convocação, Rossal de Araújo atuará na Subseção I da Seção Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1) e na Primeira Turma do TST, em substituição ao ministro Hugo Carlos Scheuermann.

A substituição ocorre em razão da designação do ministro Hugo Scheuermann para exercer as atribuições de ministro interventor junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (TRT-16), no Maranhão.

A convocação foi oficializada pelo Ato TST.GP nº 598/2026, assinado na quarta-feira (21 de outubro) pelo presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Luiz Philippe Vieira de Mello Filho.

Conforme o ato, a medida tem como objetivo garantir a continuidade dos serviços públicos e a prestação jurisdicional ininterrupta. A iniciativa também busca assegurar a celeridade processual e a razoável duração dos processos, princípios previstos na Constituição Federal.

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Trajetória na magistratura

Natural de Alegrete (RS), Francisco Rossal de Araújo construiu uma trajetória de mais de três décadas na Justiça do Trabalho. Ingressou na magistratura em 27 de setembro de 1990, quando tomou posse como juiz do Trabalho substituto da 4ª Região.

Em 22 de junho de 1993, assumiu a titularidade da 1ª Vara do Trabalho de Erechim. Ao longo da carreira, também foi titular das Varas do Trabalho de São Gabriel e de Rosário do Sul, além da 27ª e da 16ª Varas do Trabalho de Porto Alegre.

Em 28 de maio de 2012, tomou posse como desembargador do TRT-RS, passando a integrar a segunda instância da Justiça do Trabalho gaúcha.

Sua atuação institucional também inclui importantes funções de direção no tribunal. Foi vice-presidente do TRT-RS no biênio 2019/2021 e presidente da instituição durante a gestão 2021/2023.

Reconhecimento e atuação nacional

A convocação para atuar no TST representa mais uma etapa da trajetória profissional do magistrado gaúcho, que agora passa a contribuir temporariamente com os julgamentos de uma das mais altas instâncias da Justiça do Trabalho brasileira.

A participação na SDI-1 e na Primeira Turma permitirá ao desembargador atuar em julgamentos de relevância para a uniformização da jurisprudência e a interpretação da legislação trabalhista em âmbito nacional.

Fonte: Secom/TRT-RS.