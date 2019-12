Desembargadora decide que prefeito de Santana do Livramento pode ser reconduzido ao cargo

A desembargadora federal Vivian Josete Pantaleão Caminha, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), concedeu efeito suspensivo à decisão que afastava o prefeito de Santana do Livramento, Solimar Charopen Gonçalves, do cargo. Com isso, ele pode ser reconduzido à função até que a 4ª Turma julgue o recurso da defesa.