Desenvolvimento da fruticultura terá programação no Festival da Linguiça

De acordo com, a secretária Gabriela Weiler, o evento técnico terá como foco a análise de diferentes culturas frutícolas importantes para a região da Fronteira Oeste.

Dentre os temas abordados estão:

Noz-pecã: Serão abordadas técnicas de cultivo, manejo e mercado desta cultura promissora para a região.

Olivicultura: A produção de azeitonas e azeite, um setor em crescimento no estado, também será tema de discussão.

Viticultura: A cultura da uva e a produção de vinhos locais terão espaço para debate e troca de conhecimentos.

Gabriela Weiler, utilizou o espaço do jornal para divulgar a programação paralela que enriquecerá o 3º Festival Estadual da Linguiça Campeira. Além das atrações gastronômicas e culturais já anunciadas, o evento contará com atividades focadas no desenvolvimento da agricultura e pecuária local.

Complementando a programação técnica, na mesma sexta-feira, dia 4 de abril, às 18h, será realizado o Workshop de Harmonização “Sabor do Alegrete” no estande do Sindicato Rural de Alegrete. Este workshop oferecerá uma experiência sensorial única, explorando a harmonização de produtos agrícolas regionais, como azeite de oliva (possivelmente em conexão com a palestra da manhã), queijos produzidos localmente e, certamente, a estrela do festival: a linguiça campeira. A atividade prática e sensorial proporcionará aos participantes a oportunidade de vivenciar a riqueza dos sabores do Alegrete.

Gabriela Weiler disse que os eventos paralelos, dentro da programação do Festival da Linguiça é importente para o desenvolvimento do setor agrícola local, valorizando a produção de noz-pecã, azeitonas, uvas e queijos, que complementam a tradicional produção da linguiça campeira e fortalecem a economia de Alegrete.