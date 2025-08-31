Deserdar filho ou pai negligente? Cônjuge fora do testamento? As novas regras de herança em debate no Congresso

Um instrumento antigo que volta ao centro do debate

Desde a Roma Antiga, o testamento é o principal instrumento para garantir a vontade de quem morre e direcionar o destino de bens, dinheiro e propriedades. No Brasil, porém, essa prática ainda não faz parte da cultura da maioria da população. Tabu em torno da morte, renda baixa, burocracia e regras pouco flexíveis ajudam a explicar por que tão poucos brasileiros registram um testamento.

Segundo dados da Associação dos Notários e Registradores do Brasil (Anoreg/BR), entre 2007 e setembro de 2024 foram formalizados pouco mais de 527 mil testamentos públicos no país. Embora esse número esteja em crescimento — o registro anual passou de 20 mil, há 18 anos, para quase 40 mil atualmente — ele ainda é considerado baixo diante do tamanho da população brasileira.

O que muda com o novo Código Civil

Agora, um projeto de lei em análise no Congresso Nacional promete transformar essa realidade. O PL 4/2025, apresentado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), propõe alterações profundas no Código Civil de 2002, incluindo novas regras para heranças e testamentos.

Entre as principais mudanças, estão:

Retirada do cônjuge da lista de herdeiros necessários: viúvos e viúvas só herdarão se forem explicitamente citados no testamento.

Ampliar hipóteses de deserdação: filhos ou netos poderão ser excluídos da herança em casos de abandono material, desamparo afetivo ou violência psicológica.

Reserva para herdeiros vulneráveis: possibilidade de destinar até 25% da parte obrigatória dos bens para um herdeiro em situação de hipossuficiência.

Novos formatos de testamento: a proposta inclui a modalidade emergencial (válida por 90 dias, sem testemunhas) e admite registros digitais em vídeo ou com assinatura eletrônica.

Reconhecimento da herança digital: bens como criptomoedas, senhas de redes sociais e arquivos digitais poderão ser incluídos.

Essas mudanças mexem com uma das áreas mais sensíveis do Direito: a sucessão patrimonial. E, para especialistas, podem tornar o testamento mais necessário do que nunca.

O impacto nas famílias e nos negócios

Hoje, a lei determina que metade do patrimônio de uma pessoa falecida seja destinada, obrigatoriamente, aos chamados “herdeiros necessários” — filhos, netos, pais e cônjuges. A outra metade pode ser livremente disposta pelo testador. Essa regra, no entanto, frequentemente gera surpresas e conflitos.

Em empresas familiares, por exemplo, não é raro que o cônjuge sobrevivente — mesmo casado em regime de separação de bens — herde participação societária, criando disputas entre irmãos, sobrinhos e viúvos. A exclusão automática do cônjuge da herança, como propõe o novo Código, busca dar mais segurança nesse tipo de cenário.

Ao mesmo tempo, a ampliação das hipóteses de deserdação pode abrir precedentes polêmicos, sobretudo nos casos de abandono afetivo, em que seria necessário provar judicialmente a negligência. Para o professor Eduardo Tomasevicius Filho, da USP, a mudança é positiva:

“Se o sujeito não gosta de mim, nunca fez nada por mim, por que deveria herdar algo? Antes era preciso provar injúria grave. Agora, a lei passa a considerar o afeto como critério.”

O testamento como prevenção de conflitos

Especialistas destacam que, mesmo nas regras atuais, o testamento já é um instrumento valioso para evitar disputas familiares e processos de inventário que podem durar anos.

“Assim que a pessoa morre, muitas vezes os filhos já estão brigando pelas coisas. O testamento evita isso”, resume Tomasevicius Filho.

Além disso, há alternativas cada vez mais procuradas, como a criação de holdings familiares, que organizam o patrimônio em vida e reduzem impostos, burocracia e litígios.

Quanto custa e como funciona

O testamento público, feito em cartório de notas com duas testemunhas, é considerado o mais seguro e custa, em São Paulo, de R$ 128 a R$ 2.341,55, conforme a complexidade.

Há também os testamentos cerrado (sigiloso) e particular, ambos exigindo homologação judicial após a morte do autor.

O novo Código Civil pretende extinguir modalidades antigas — como o testamento marítimo, aeronáutico e de guerra — e criar versões mais simples e digitais, acompanhando a realidade da sociedade conectada.

Vale a pena fazer um testamento?

Mesmo para patrimônios modestos, advogados defendem a formalização do documento como forma de reduzir brigas familiares. A professora Elena de Carvalho Gomes, da UFMG, destaca que o testamento “ajusta a passagem de bens de forma personalizada, criando normas que a lei não prevê”.

Além do testamento, existem outros mecanismos de planejamento sucessório, como seguros de vida, doações antecipadas e holdings. Mas, diante das mudanças em discussão no Congresso, o debate sobre heranças deve ganhar novo fôlego no país.

Afinal, mais do que dividir bens, o testamento é, cada vez mais, um espelho da vida e dos afetos de quem parte.