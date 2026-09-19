Desfile de 20 de Setembro: confira a ordem das entidades tradicionalistas

Com forte participação da comunidade tradicionalista, o desfile é considerado um evento geracional, que atravessa décadas e reúne crianças, jovens, adultos e idosos em uma celebração que mantém vivas as tradições e a cultura do Rio Grande do Sul.

A programação terá início a partir das 9h, com a passagem das entidades tradicionalistas. A ordem do desfile reúne 17 entidades, entre CTGs e DTGs. Dentro da participação de cada entidade estão inseridos os respectivos piquetes e demais grupos tradicionalistas, que também levam seus integrantes para a avenida.

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Confira a ordem do desfile:

CTG Farroupilha

CTG Vaqueanos da Fronteira

CTG Amizade do Vasco Alves

CTG Lanceiros de Canabarro

CTG Quero Quero

CTG Honório Lemes

CTG Sentinela do Ibicuí

CTG Querência Charrua

CTG Osvaldo Aranha

CTG Aconchego dos Caranchos

CTG Nico Dornelles

Grupo Nativista Ibirapuitã

CTG Tradição do Rio Grande

CTG Capela Queimada

DTG Emílio Zuneda

DTGs Clube Juventude

CTG Dona Luiza

Mais do que um desfile, o momento representa a reunião da comunidade tradicionalista de Alegrete em torno de costumes, símbolos e manifestações que fazem parte da identidade cultural do município.

A expectativa é de que, mais uma vez, as ruas de Alegrete sejam tomadas pelo público, que acompanha a passagem dos cavalarianos, prendas, peões, famílias, piquetes e demais integrantes das entidades tradicionalistas.