Desfile de 20 de Setembro: confira a ordem das entidades tradicionalistas

Com forte participação da comunidade tradicionalista, o desfile é considerado um evento geracional, que atravessa décadas e reúne crianças, jovens, adultos e idosos em uma celebração que mantém vivas as tradições e a cultura do Rio Grande do Sul.
A programação terá início a partir das 9h, com a passagem das entidades tradicionalistas. A ordem do desfile reúne 17 entidades, entre CTGs e DTGs. Dentro da participação de cada entidade estão inseridos os respectivos piquetes e demais grupos tradicionalistas, que também levam seus integrantes para a avenida.
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Confira a ordem do desfile:
CTG Farroupilha
CTG Vaqueanos da Fronteira
CTG Amizade do Vasco Alves
CTG Lanceiros de Canabarro
CTG Quero Quero
CTG Honório Lemes
CTG Sentinela do Ibicuí
CTG Querência Charrua
CTG Osvaldo Aranha
CTG Aconchego dos Caranchos
CTG Nico Dornelles
Grupo Nativista Ibirapuitã
CTG Tradição do Rio Grande
CTG Capela Queimada
DTG Emílio Zuneda
DTGs Clube Juventude
CTG Dona Luiza
Mais do que um desfile, o momento representa a reunião da comunidade tradicionalista de Alegrete em torno de costumes, símbolos e manifestações que fazem parte da identidade cultural do município.
A expectativa é de que, mais uma vez, as ruas de Alegrete sejam tomadas pelo público, que acompanha a passagem dos cavalarianos, prendas, peões, famílias, piquetes e demais integrantes das entidades tradicionalistas.
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