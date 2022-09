Desfile do dia 20 sai com qualquer tempo

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Primeiro com a mudança de data do temático que seria dia 15 e não saiu porque os carros ainda não estavam todos prontos, e foi transferido para o dia 18. A sua realização depende do tempo, disse Cléo Trindade, sendo que hoje a noite(19), se o tempo permitir o Desfile Temático será realizado.

Mas o desfile de 20 de setembro, a data máxima dos gaúchos está confirmado com qualquer tempo para essa terça- feira em Alegrete, disse o coordenador dos Festejos, Cléo Severo Trindade.

Mulher danifica carro do companheiro com pedradas e pauladas

A partir das 9h deste dia 20, acontece em Alegrete um dos maiores eventos da cultura gaúcha, o tão esperado desfile de cavalarianos. O tempo, pela previsão, vai estar nublado, mas mesmo que estiver chovendo disse Cléo ele será realizado.

A expectativa é de um dos maiores desfiles dos últimos anos, visto que com a pandemia não houve a programação de Festejos nos dois últimos anos.

O trajeto do Desfile é : Rua Barão do Amazonas, Praça Getúlio Vargas, Rua Vasco Alves, Rua Dos Andradas até a Praça Nova.