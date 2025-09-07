Desfile Militar de 7 setembro terá 30 viaturas e todas as unidades de Alegrete

O Tenente Coronel Anderson Félix, comandante do 12º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado e da Guarnição Militar, informa que o fogo simbólico da Pátria significa uma grande integração do povo brasileiro, entre a guarnição militar com a sociedade alegretense.

Ele ressaltou que o Desfile de 7 de Setembro não é apenas um evento militar, mas uma celebração de toda a população, com a participação de escolas.

Este ano, o desfile militar vai contar com cerca de 30 viaturas, incluindo o veículo Guarani. O comandante descreveu a guarnição de Alegrete como uma “mini brigada”, com cavalaria, engenharia, ponteiros, comunicação e apoio logístico. Ele lembrou que, recentemente, uma exposição de material militar na Praça Rui Ramos atraiu a atenção da comunidade, principalmente das crianças, que puderam interagir com os veículos.

O Comandante Félix também falou sobre a intenção de reativar o piquete do CTG no 12º BE e de melhorar as visitas aos museus dos quartéis para que a sociedade conheça a história da Guarnição aqui em Alegrete.

Tenente Coronel Félix adiantou que uma atividade especial está sendo planejada no Batalhão Enéas Galvão. O Exército, segundo ele, está tecnologicamente atualizado, utilizando a viatura Guarani e sistemas de comunicação modernos. Ele ainda convidou os veteranos a abrirem o desfile de 7 de Setembro aqui na cidade.