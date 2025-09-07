Desfile Militar em Alegrete é um tributo à Independência do Brasil

Com um público expressivo lotando as arquibancadas da Praça Getúlio Vargas, a solenidade reforçou o sentimento patriótico e celebrou a tradição de respeito às forças que garantem a segurança da comunidade.

A participação das instituições militares foi um dos pontos altos do desfile. Com uma das maiores guarnições do Sul do país, que reúne seis unidades e mais de dois mil militares, a cidade exibiu seu protagonismo no cenário gaúcho.

Desfilaram pela avenida:

Brigada Militar, representando a segurança pública do Estado;

Comando Rodoviário da Brigada Militar, que atua na fiscalização e segurança das estradas;

PATRAM (Patrulha Ambiental), que reforça a importância da preservação ambiental;

Polícia Civil, com sua estrutura de investigação;

Guarda Municipal de Alegrete, responsável pelo apoio à segurança urbana e comunitária.

O momento solene de abertura contou com o Tenente-Coronel Anderson Félix, comandante do 12º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado e da Guarnição Federal de Alegrete, que se dirigiu às autoridades para solicitar autorização para o início do evento.

O público aplaudiu a passagem das tropas a pé e motorizadas, incluindo os tradicionais carros de combate e viaturas militares que despertaram o entusiasmo, especialmente das crianças. A disciplina e a organização dos militares chamaram a atenção e emocionaram familiares e moradores que acompanharam cada momento.

A participação das forças de segurança reforçou o clima de civismo, respeito e patriotismo, lembrando a importância histórica da data para o Brasil e para Alegrete, que preserva viva sua ligação com os valores da Pátria e da tradição gaúcha.