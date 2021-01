“Desgarrada do pago”, alegretense venceu na vida longe da sua terra natal

Compartilhe















Vanessa Oliveira Serpa é mais uma alegretense que saiu da Terra Natal em busca de novas oportunidades e foi residir em Novo Hamburgo. No quadro Saudade do Alegrete, a conterrânea ressalta que deixou a família e amigos. A experiência não foi fácil no início, ela inclusive passou por um quadro de depressão nos primeiros meses, além disso, o pai faleceu e ela não estava por perto. Outra situação que contribuiu para a dificuldade de adaptação foi que ela não pode levar o filho mais velho, à época com 7 anos.

Mas a vontade de vencer sempre foi um objetivo. Seis meses depois, no ano de 2004, ela conseguiu um emprego e com muita dedicação desenvolveu a uma profissão(esteticista de animais). A conquista foi muito positiva e, até os dias atuais, Vanessa atua no mesmo ramo.

“Sou muito feliz e o principal consegui trazer meu filho. As coisas não são fáceis fora do Alegrete, porém, há mais oportunidades, mais chances. Construí uma nova família, estou casada há 11 anos e tenho outro filho de 10 anos. Sou muito corajosa e batalhadora, não desisto fácil, tenho muitos sonhos para realizar e muita esperança de um futuro melhor”- descreveu.

Vanessa conclui dizendo: meu Alegrete sempre no coração. É minha essência, tenho orgulho de dizer que sou alegretense! Todas as lembranças que me tornaram o que sou hoje faz parte de mim. Estive nesse Natal 2020 a passeio para ver a família. Mas se um dia vou retornar?! Só Deus sabe, ele é o dono do nosso destino. No momento não está nos meus planos.

