Desgovernado, veículo desce rua e bate em portão da UPA

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Na manhã desta terça-feira(24), uma Parati subiu a calçada e bateu no portão da Unidade de Pronto Atendimento – UPA – em Alegrete.

De acordo com a Guarda Municipal, o veículo estava estacionado nas imediações da UPA, na rua Mestre Cacaio, bairro Canudos. Por volta das 7h50min, a Parati, desgovernada, desceu a via, subiu a calçada e colidiu no portão da Unidade de Pronto Atendimento.

Selvageria na madrugada: Marco Tricolor, na BR 290, foi alvo de vandalismo

Não houve feridos e não foi repassado se o proprietário estava no local. A Guarda Municipal foi acionada e atendeu a ocorrência.