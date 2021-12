Desligamento programado, da RGE, poderá deixar bairros e parte do Centro sem água

Share on Email

A intervenção da RGE será próximo ao Parque de Máquinas da Prefeitura. As comunidades da parte baixa do centro e dos bairros Promorar, Centenário e Ibirapuitã poderão ter falta de água a partir do meio dia de hoje(6).

É importante, então, que as famílias se previnam e juntem água. Depois da intervenção na Rede Elétrica pela RGE, a previsão é de que o abastecimento volte ao normal às 18h de hoje.

A RGE realiza desligamentos programados para troca de postes e outros reparos na Rede. Estes, são agendados com antecedência e comunicados à CORSAN, porque onde é perto de poços artesianos, geralmente, falta água às comunidades, já que as bombas são tocadas com energia elétrica.

Neste caso específico, o desligamento seria rápido, devido a isso, não teria desabastecimento, entretanto, a possibilidade de que o trabalho seja mais prolongado, na Rede elétrica, isto poderá ocasionar a falta de água nos bairro citados.