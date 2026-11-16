Desoneração de impostos sobre gasolina e etanol é prorrogada até dezembro

O governo federal prorrogou até 9 de dezembro de 2026 a desoneração dos tributos federais incidentes sobre a gasolina e o etanol, além de manter a subvenção destinada ao etanol hidratado combustível. As medidas foram estabelecidas por decreto publicado em edição extra do Diário Oficial da União (DOU).

Segundo a Presidência da República, a iniciativa busca reduzir os impactos inflacionários provocados pela alta dos preços internacionais do petróleo, em meio ao conflito no Oriente Médio.

A prorrogação dá continuidade à redução tributária que estava em vigor entre 10 de setembro e 9 de novembro deste ano.

Tributos sobre a gasolina permanecem zerados

Com a decisão, continuam zeradas, até 9 de dezembro, as alíquotas de PIS/Pasep e Cofins sobre a importação e a comercialização de gasolina e suas correntes. A medida não se aplica à gasolina de aviação.

O decreto também mantém em zero a alíquota específica da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) incidente sobre a importação e a comercialização do combustível.

Etanol também terá benefícios mantidos

Para o etanol hidratado combustível, permanecem zeradas as alíquotas de PIS/Pasep e Cofins pelo mesmo período.

Além disso, foi prorrogada a subvenção econômica de R$ 0,428 por litro, destinada a produtores e cooperativas de produtores de biocombustíveis voltados ao consumo final.

O benefício também terá validade até 9 de dezembro de 2026, podendo ser prorrogado por meio de ato do Ministério da Fazenda.

De acordo com o Palácio do Planalto, a subvenção tem como finalidade preservar a competitividade dos biocombustíveis em relação aos combustíveis fósseis, conforme previsto na legislação.

Impacto fiscal chega a R$ 2,76 bilhões

Em comunicado, o Ministério da Fazenda estimou em R$ 2,76 bilhões o impacto fiscal da prorrogação das desonerações da gasolina e do etanol nos próximos 30 dias.

Segundo a pasta, o valor será compensado por receitas extraordinárias da União provenientes do setor de petróleo, com o objetivo de garantir a neutralidade fiscal da medida.

O governo informou ainda que as iniciativas têm caráter temporário e fazem parte da estratégia para enfrentar os efeitos das restrições no mercado internacional de combustíveis.

Entre os fatores considerados estão a elevação das cotações do petróleo, o aumento das margens internacionais de refino e a ampliação da diferença entre os preços de paridade de importação (PPI) e os valores praticados pelos produtores nacionais.

As medidas buscam, portanto, conter os efeitos das oscilações do mercado internacional sobre os preços dos combustíveis no Brasil, mantendo os incentivos tributários e econômicos até o início de dezembro.