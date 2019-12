Desta vez os argentinos “esqueceram” um carro capotado na ERS 377

Todos os anos em período de férias o trânsito nas rodovias é mais intenso, especialmente por argentinos. Além de algumas proesas como esquecer esposas, filhos e amigos em postos de combustíveis, muitos são irresponsáveis no trânsito, são muitos excessos de velocidade, ultrapassagens perigosas, entre outros .

Na tarde de sexta-feira (27), uma ocorrência envolvendo carro argentino foi no mínimo incomum. Desta vez, os tripulantes abandonaram o veículo em que estavam. Segundo informações, o Comando Rodoviário da Brigada Militar foi acionado com a denúncia de que um veículo havia capotado na RSC 377 próximo a Quaraí.

Os policiais rodoviários ser deslocaram até o KM indicado e se deparam com um veículo Megane fora da rodovia com avarias consideráveis. Sem ocupantes no local, os policiais conversaram com alguns populares nas imediações. A informação foi de que o acidente aconteceu na noite do temporal, cerca de 15 dias atrás.

Até o momento foi constatado que eles abandonaram o veículo. Não há relato de pessoas gravemente feridas ou óbito que pudesse justificar o carro permanecer no local.

Também houve o relato de que teriam ocorrido furtos. O Megane será encaminhado ao Depósito do Detran.

O que ficou é a dúvida se o carro foi “esquecido”, se havia alguma outra irregularidade na noite do acidente e se o proprietário virá buscá-lo. O carro tem placas argentinas.

Flaviane Antolini Favero