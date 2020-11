Detento, com tornozeleira eletrônica, compra cavalo roubado por 600 reais

Apenado em regime domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica, foi detido pela Brigada Militar, na tarde de domingo (8).

Durante o patrulhamento ostensivo, a guarnição recebeu informação, através do 190, que um homem havia localizado seu cavalo, furtado no dia 4 de novembro. A vítima realizou registro na Delegacia de Polícia.

No endereço, o proprietário do animal indicou o local onde o cavalo estava. A residência do apenado, no bairro Saint Pastous.

Assim que os PMs fizeram contato com o detento que faz uso da tornozeleira eletrônica, o mesmo disse que não tinha conhecimento que o animal era furtado e apresentou um recibo no valor de R$600, 00.

O detento também indicou o nome do vendedor que é primo da vítima. Este, de acordo com a ocorrência, seria dependente químico.

Diante da situação, o apenado foi conduzido à Delegacia de Polícia, assim como, o proprietário do cavalo.

Em contato com o Delegado de plantão foi determinado registro por receptação culposa. Depois de ouvido, o detento foi liberado e o animal restituído ao proprietário.