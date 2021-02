Detento é encontrado morto em cela do Presídio Estadual de Alegrete

Compartilhe















O homem, de 36 anos, foi encontrado morto em uma cela na galeria. Conforme registro policial, o apenado foi identificado como Luiz Airton Franco Martins. Ele estava preso desde o ano de 2017.

Na manhã deste sábado(20), por volta das 8h, os demais detentos da cela 7 informaram que Luiz Airton não havia acordado e constataram que ele estava morto. O Samu foi acionado e confirmou a morte. Tudo indica que ele tenha sofrido um mal súbito, pois a Polícia Civil também esteve no PEAL e foi constatado que não havia sinais de violência. O detento era residente do bairro Vila Nova, em Alegrete.

O corpo foi removido para o IML da Santa Casa e vai passar por necropsia. O laudo vai apontar a causa da morte. Como de praxe, um procedimento administrativo também foi aberto na unidade penitenciária.

O Presídio Estadual de Alegrete, há mais de dois anos está sob a administração de Cleir Pies. Neste período, várias ações positivas foram realizadas no prédio. Uma ação em conjunto com o Judiciário e Ministério Público. A Brigada Militar também esteve no PEAL.

Segundo informações da polícia, Luiz tinha passagens por homicídio doloso, abigeato e posse de entorpecentes.