Detento em regime domiciliar furta residência no centro

Compartilhar















Um apenado em regime domiciliar, com mandado de prisão, furtou uma bicicleta e foi preso em flagrante pela Brigada Militar.

Na manhã de segunda-feira(28), uma guarnicão foi acionada pela sala operacões com a informação de um furto de em uma residência na região central.

No endereço a vítima relatou aos policiais que abriu o portão da garagem por minutos, mas tempo suficiente para a ousadia do ladrão que entrou na residência e saiu com a bike.

Diante da foto e de todas as características descritas da bicicleta, a guarnição iniciou buscas nas proximidades do local e bairro Macedo, onde visualizou o acusado empurrando a bike, em via pública. O homem de alcunha Diabinho foi abordado e identificado. Sem procedência da bike e com o reconhecimento da vítima, o homem foi levado à delegacia de Polícia.

Na abordagem, os policiais constataram via sistema integrado da policia que o acusado estava em regime domiciliar e também havia um Mandado de Prisão em seu desfavor.

Na Delegacia de Polícia, em contato com Delegado foi determinado prisão em flagrante afiançável em 10 salários mínimos.

Conforme informações da polícia, sem o pagamento da fiança, o indivíduo foi encaminhado ao Presídio Estadual de Alegrete.

A bike foi restituída à proprietária.