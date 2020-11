Detento, foragido da justiça, é preso pela BM no Bairro Promorar

Na madrugada de terça-feira(17), um apenado foi recapturado, no bairro Promorar.

De acordo com o relato dos policiais, o homem estava em via pública quando foi identificado. Ao ser abordado foi constato que havia um mandado de prisão expedido pela Susepe. A comarca que expediu o mandado é de Porto Alegre. Ainda de acordo com o registro, o indivíduo é apenado e estava em regime domiciliar, porém rompeu a tornozeleira eletrônica. Entre os crimes, o detento tem antecedentes por roubo, tráfico, porte ilegal de arma de fogo, entre outros. O homem, natural de Porto Alegre, tem 28 anos e é conhecido como Teio.

A prisão foi realizada pela Brigada Militar. Depois de ouvido foi levado ao Presídio Estadual de Alegrete.