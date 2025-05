Detran alerta para golpe envolvendo pagamento da CNH Social

Desde o dia em que o Programa CNH Social foi lançado pelo governo gaúcho, no dia 8, começaram a circular mensagens falsas exigindo pagamento para a inscrição na iniciativa.

O DetranRS ressalta que a obtenção do documento será 100% gratuita. Qualquer mensagem solicitando pagamento é GOLPE.

As inscrições para o programa começaram na segunda-feira (12). Para participar, é necessário ser maior de 18 anos, ter renda familiar de até três salários mínimos, comprovar residência no estado há pelo menos dois anos e estar inscrito no CadÚnico do Governo Federal até o dia 28 de fevereiro de 2025.

São 3 mil vagas e os selecionados serão definidos por sorteio. Os interessados devem acessar a Central de Serviços do DetranRS ou ir presencialmente a qualquer Centro de Formação de Condutores (CFC) do Rio Grande do Sul.